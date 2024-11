Sodelavca sta umorila zaradi denarja

Ko so v četrtek, 6. junija, bližnji sosedje skozi zaradi poletne vročine še dolgo v noč odprta okna slišali povišane tone glasov v hiši Pr' Grebenar, si nihče ni mislil, kakšne grozovitosti se dogajajo za vrati ene največjih kmetij v Stražišču pri Kranju. V njej je po smrti brata Štefana sama živela Tončka, ostarela in močno oslabela teta Milana Seršena, ki ji je vsak dan pomagal na kmetiji in skrbel zanjo. Priden, prijazen in delaven Tončkin nečak, ki je živel 500 metrov stran, je nekaj mesecev pred tem ostal brez službe v kranjskem Iskratelu, zato se je še bolj posvetil delu na kmetiji. Tak...