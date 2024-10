Gasilci v velikem šoku: »Ne moremo verjet ... Vlomili so nam v gasilski dom in ukradli dve vozili«

Iz PU Koper so sporočili, da so bili ob 5.35 obveščeni, da je nekdo v Movražu iz zaklenjenega gasilskega doma ukradel dva gasilska kombija za prevoz oseb, in sicer C-jumperja. Poleg tega so jim ukradli še land rover defenderja, v katerem pa so bili ključi. En kombi so gasilci že sami našli v jarku, ob cesti Movraž–Smokvica.

Policisti so nemudoma začeli preiskavo

S pomočjo informacij občanov so opravili kontrolo bližnjih lokacij in približno en kilometer od gasilskega doma našli še drugi dve vozili.

Ne moremo verjet...

Vlomili so nam v naš gasilski dom in ukradli nam dve vozili in sicer, citroen jumper(KPMA-903) in defender landrover(KPUK-783).

Ugotovili so, da je bilo v garažo vlomljeno, pridobili so tudi informacije o možnem storilcu. Na cesti Smokvica–Gračišče so osumljenca izsledili in je v policijskem postopku. Gre za tujca, čigar identiteta se še preverja, poteka tudi nadaljnja kriminalistična preiskava. Kriminalisti obravnavajo sum storitve treh kaznivih dejanj odvzema motornega vozila (po 210. čl. KZ-1). »Podrobnejše informacije bomo posredovali javnosti, ko bo zaključena kriminalistična preiskava.«

Vrednost teh vozil gasilci ocenjujejo na več kot 50.000 evrov.

