So policisti preprečili tragedijo? Med preiskavo 38-letnega nasilneža našli pištolo in dve puški

Policisti PU Novo mesto poročajo, da so bili policisti PP Krško pred dnevi obveščeni o nasilju v družini. Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in izvedli ukrepe za zaščito žrtve. Med preiskavo so ugotovili, da 38-letni nasilnež že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerico. Z žrtvijo je grdo in surovo ravnal, grozil ji je, da jo bo ubil, jo pretepal in poškodoval.

Policisti so mu odvzeli prostost, ga pridržali in mu izrekli prepoved približevanja žrtvi zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ta bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Med hišno preiskavo na naslovu bivanja 38-letnika so našli in zasegli pištolo, dve puški, 775 kosov različnih nabojev, dva nabojnika, kovinski boksar in okoli 5 gramov posušenih rastlinskih delcev konoplje. Policisti bodo zoper osumljenca, ki sicer ima dovoljenje za eno pištolo in eno puško, na pristojno upravno enoto podali pobudo za odvzem orožja.

Krški policisti so nasilnežu zasegli več kosov orožja in naboje. FOTO: PP Krško

»Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. Nasilneža bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje, lahke telesne poškodbe in nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njima. Uvedli bodo tudi prekrškovne postopke zaradi kršitev določil zakona o orožju, zakona o proizvodnji prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometu z njimi ter zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih,« so še zapisali v sporočilu za javnost.