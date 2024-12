Slovenska športna javnost je pretresena, umrl je Matjaž Savšek

Slovensko športno javnost, še posebno kajakaško, je pretresla vest, da je v 64. letu starosti umrl Matjaž Savšek, neutrudni kajakaški delavec in zanesenjak, ki je pustil neizbrisen pečat s svojim delom tako v kajak kanu klubu Tacen kot na Kajakaški zvezi Slovenije (KZS).

Otroke, med njimi tudi olimpijskega prvaka Benjamina, je zgodaj vpisal v kajakaštvo. Skupaj z njimi je v klubu deloval tudi sam. Vodil je klub, vzdrževal progo na kajakaškem poligonu in njegova zasluga je, da je proga preživela prvih trideset let obstoja v uporabnem in delovnem stanju ter služila generacijam kajakašev kot temelj njihovih uspehov, so sporočili iz KZS.

Tudi kajakaški sodnik

Bil je tudi kajakaški sodnik in vodja sodniške službe na KZS. Bil je neumoren organizator tekmovanj. Preizkušal je nove načine, nove panoge kajaka. Ni mu bilo težko narediti več metrske skakalnice za tekmovanje v kajakaškem prostem slogu, kar je bila popolna novost. Bil je neskončen vir idej, tehničnih rešitev in spodbude za vse okoli njega. Brez njega organizacija tekmovanj ne bi bila na tako visoki ravni.