Slovenska policija ujela kriminalce, ki so svojo dejavnost oglaševali tudi na družbenih omrežjih (FOTO)

V tem tednu je 125 kriminalistov Sektorjev kriminalističnih policij PU Maribor, Ljubljana, Celje in Novo mesto ob pomoči policistov izvedlo zaključne aktivnosti v okviru mednarodne kriminalistične preiskave. Te so potekale v povezavi z več meseci trajajočo preiskavo, v sodelovanju z varnostnimi organi Avstrije, Madžarske in Italije ter ob koordinaciji Uprave kriminalistične policije na GPU in Europola.

Preiskava je bila usmerjena zoper člane mednarodne hudodelske združbe, ki se je ukvarjala z nezakonitimi prevozi tujcev iz Hrvaške prek Slovenije v Italijo in iz Srbije prek Madžarske v Avstrijo. V lanskem letu so mariborski kriminalisti, na podlagi zaznav policistov z območja Ormoža in Podlehnika, ter nadaljnjega zbiranja obvestil, utemeljili razloge za sum, da se hudodelska združba ukvarja z nezakonitimi prevozi tujcev iz Hrvaške prek Slovenije v Italijo.

Eden izmed članov združbe je bil pri prevozu 13 tujcev junija lani prijet na območju Policijske uprave Koper, zoper njega pa je bil odrejen pripor. Na podlagi odredb Okrožnega tožilstva in Okrožnega sodišča na Ptuju so policisti začeli izvajati prikrite preiskovalne ukrepe. Ugotovili so, da je vodja hudodelske združbe v Sloveniji, 52-letni slovenski državljan iz okolice Ptuja, pri organiziranju in izvrševanju kaznivih dejanj, sodeloval z 41-letnim slovenskim državljanom iz okolice Ptuja ter 46-letnim slovenskim državljanom z dolenjskega območja.

Prevažali tudi po 37 tujcev hkrati

Oglaševanje na družbenih omrežjih. FOTO: Policija

52-letni vodja hudodelske združbe je s svojima sostorilcema iskal voznike za prevoz tujcev iz Madžarske z območja ob državni meji z Republiko Srbijo do neposredne bližine državne meje z Republiko Avstrijo. Prevozov iz Hrvaške po Sloveniji zaradi prevelike nevarnosti prijetja s strani policije niso več opravljali. Ugotovljeno je bilo tudi, da je vodja hudodelske združbe sodeloval tudi z organizatorji z območja Grčije in Srbije. Organiziral je prevoze večjega števila tujcev v večjih kombiniranih vozilih, hkrati pa so prevažali celo po 37 tujcev, s čimer so jih izpostavili nevarnosti za njihovo življenje in zdravje.

Tujce, ki so pred tem s pomočjo vodnikov nezakonito prestopili državno mejo iz Srbije v Madžarsko, so po nezakonitem prehodu na območju državne meje prevzeli v vozila in jih odpeljali po Madžarski, vse do neposredne bližine državne meje z Republiko Avstrijo, kjer so jih odložili. Tujci so nato peš nezakonito prestopili državno mejo v Avstrijo. Tam so se predali policistom in v postopkih zaprosili za mednarodno zaščito ter bili nastanjeni v nastanitvene objekte, od koder je hudodelska združba nadaljevala njihov nezakoniti prevoz v smeri njihovih ciljnih držav. Prevzeli so jih drugi člani hudodelske združbe, ki so jih odpeljali naprej v različne države EU.

Za pot so morali plačati od 5 to 20 tisoč evrov

V času kriminalistične preiskave so v najmanj 16 uspešno izvedenih prevozih prepeljali skupno najmanj 212 tujcev. Tujci so za pot od Srbije do Avstrije morali po osebi plačati okrog 5000 evrov, za celotno pot iz matične do ciljne države pa od 15.000 do 20.000 evrov. Hudodelska združba je tako za prevoze od Srbije do Avstrije pridobila najmanj 100.000 evrov, za celotno pot pa najmanj 3,180.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Hudodelska združba je svojo dejavnost oglaševala tudi na družbenih omrežjih, s čimer je želela pridobiti čim več tujcev, ki bi jim plačali za nezakoniti prevoz iz Srbije v Avstrijo. V ta namen so kot dokazila objavljali posnetke uspešno opravljenih prevozov.

V sklopu hišnih preiskav je bilo zaseženih več kosov orožja, in sicer avtomatska puška, polavtomatska pištola, dušilniki zvoka, lovska puška z nameščeno optično napravo in več kot 2300 kosov različnih vrst streliva, približno 9 kg posušenih rastlinskih delcev in okrog 10 gramov bele praškaste snovi, za katere sumimo, da gre za prepovedano drogo, elektronska tehtnica, nedovoljene snovi v športu, denar in elektronske naprave. Skupno je različnih kaznivih dejanj osumljenih 13 oseb.