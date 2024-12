Slovenec nasedel nepridipravom in izgubil več tisoč evrov

Idrijski policisti primer spletne goljufije, v kateri je občan zaradi premetenega trika neznanega storilca izgubil več tisoč evrov. Gre za še eno v vrsti spletnih prevar, ki v zadnjem času beležijo porast tako v Sloveniji kot drugod po svetu.

Po podatkih policije je storilec oškodovanca preslepil z obljubo o njegovem domnevnem posedovanju kriptovalut. Z namestitvijo programa za oddaljen dostop (AnyDesk) na njegovem mobilnem telefonu je storilcu uspelo pridobiti dostop do oškodovančeve spletne banke. S tem je nato izvršil prenakazilo denarja na bančni račun tretje osebe, domnevno t.i. denarne mule, ki storilcem pomaga pri prikrivanju sledi.

Policija je potrdila, da je bil občan zaradi goljufije oškodovan za več tisoč evrov. Primer obravnavajo kot kaznivo dejanje goljufije.

Spletne prevare v porastu

Policija opozarja, da storilci vse pogosteje uporabljajo napredne tehnike manipulacije, pri čemer izkoriščajo zaupljivost žrtev in njihovo željo po finančnih priložnostih. Prevare pogosto vključujejo klice lažnih bančnih uslužbencev ali posrednikov za kriptovalute, lažno e-pošto v imenu finančnih ustanov ter zlorabo aplikacij za oddaljen dostop.

Storilci se pogosto predstavljajo kot zaupanja vredni posamezniki ali organizacije, da bi pridobili dostop do osebnih podatkov ali finančnih sredstev žrtev. Internetne prevare se praviloma zaključijo z vdorom v spletno banko in praznim bančnim računom.

Kako se zaščititi pred spletnimi goljufijami?

Policija svetuje previdnost pri interakciji z neznanci prek spleta, še posebej ko gre za finančne zadeve. Uporabniki naj bodo pozorni na naslednje preventivne ukrepe:

• Ne delite osebnih podatkov ali bančnih podatkov preko telefona ali spleta, še posebej na zahtevo neznancev.

Ne nameščajte nepoznanih aplikacij za oddaljen dostop, kot so AnyDesk ali podobne, če tega ne zahtevajo zanesljivi in preverjeni viri.

• Ne nasedajte obljubam o hitrem zaslužku ali vlaganjih v kriptovalute, saj gre pogosto za prevarantske sheme.

• Ob sumu na goljufijo nemudoma obvestite svojo banko in zberite vso razpoložljivo dokumentacijo, kot so elektronska sporočila, podatki o transakcijah in IP-naslovi.

Poziv k previdnosti

Policija poziva vse državljane, naj bodo na spletu izjemno previdni in naj oškodovanje čim prej prijavijo. Spletni kriminalci postajajo vedno bolj inovativni in težje izsledljivi, zato je ključna pravočasna reakcija in ozaveščanje javnosti o tovrstnih tveganjih, še opozarjajo.