Skupila sta jo pešca, ki sta pravilno prečkala cesto

Kranjski policisti so včeraj okrog 17.30 obravnavali 66-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je na prehodu spregledal pešca in trčil vanj. Pešec je padel in se ranil, na pomoč so mu prihiteli reševalci, ki so ga oskrbeli in odpeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti zoper povzročitelja vodijo prekrškovni postopek.

Podobno nesrečo so nekaj ur prej, okrog druge popoldan, obravnavali tudi jeseniški policisti. Pešca, ki je cesto pravilno prečkal na prehodu, je tokrat spregledal 72-letni voznik avtomobila. Trčil je vanj, pešec pa je padel in se ranil. Na kraju nesreče mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog.