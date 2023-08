Skrušena Cecilia ostala brez sina (18): Pogrešam te, vrni se nazaj k mamici (FOTO)

V petek je na Bledu potekala iskalna akcija za pogrešanim turistom. Informacije o tem so se hitro razširile po spletu, kaj kmalu so se pojavile tudi fotografije pogrešanega. Izginil je namreč 18-letni Sean Sahnnon iz irskega Ennisa, ki je popotoval sam. Na Bledu so našli njegove stvari, telefon, denarnico, potni list, le njega ni bilo. Klicali so v bolnišnice, hotele in hostle, a zaman.

Popoldne je stekla iskalna akcija, ki je razkrila žalosten konec komaj polnoletnega mladeniča. »Gasilci PGD Bled in potapljači PRS reševalne postaje Bled so pregledovali obrežje in dno jezera. Našli so ga mrtvega pod vodo, kakšnih 20 metrov od obale. Na obalo so ga prenesli potapljači PRS Bled in ga predali pristojnim službam,« poroča uprava za zaščito in reševanje.

Kaj pravijo policisti V petek nekaj pred 17. uro so bili obveščeni o pogrešanem 18-letnem državljanu Irske. Takoj je stekla iskalna akcija na območju Blejskega jezera, v kateri so poleg policistov sodelovali še gasilci PGD Bled, potapljači podvodne reševalne službe RS-reševalne postaje Bled in policijski helikopter. »Truplo pogrešanega so potapljači kmalu našli v globini Blejskega jezera, ne daleč stran od obale. Po doslej znanih podatkih policisti niso odkrili okoliščin, ki bi nakazovale, da je dogodek posledica kaznivega dejanja. Nadaljujejo pa s preverjanjem vseh okoliščin, ki so privedle do utopitve in bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo,« so zapisali v poročilu PU Kranj.

Poslednji objem mami Cecilii

Žalostna novica je hitro dosegla tujino, njegova mama Cecilia pa se je z ganljivim sporočilom obrnila na javnost, ki ji je prej pomagala pri iskanju njenega sina: »Sean, vsi mi govorijo, naj bom močna. Še preden si odšel, si me objel in mi rekel, da sem najmočnejša oseba, kar jih poznaš. A malo si vedel, kdo je moja skala in moja moč. Kako naj bom močna, ko pa si odšel od mene tako hitro? Kako naj grem dalje? Prosim, sine ... Vodi me po poti. Preveč te pogrešam, vrni se nazaj k mamici,« je zapisala v ganljivem sporočilu.

Najboljša prijateljica hvaležna za njun čas

Oglasili so se številni in izrazili sočutje, med njimi tudi Hailey O'Sullivan, ki se je od prijatelja poslovila s prelepimi besedami: »V dobrem in slabem si znal razsvetliti prostor. Edinstvena oseba, ki nas je nasmejala do te mere, da nismo mogli več dihati./.../Bil je neverjeten klasični pianist, ki je iz piana izvabil zvoke, ki so lahko kogarkoli spravili do joka. Spreten je bil tudi v kuhinji. Moj prelepi najboljši prijatelj nam je bil vzet mnogo prezgodaj. Sean bi želel, da se zjočemo, da spravimo vse iz sebe, ampak potem bi želel, da naredimo najboljše kar lahko v teh razmerah. Kdor ga je spoznal in ga pozna, ve, da ga je bila sama dobrota. Vplival je na življenja mnogih, pozitivno, in hvaležna sem za ves čas, ki sva ga preživela skupaj. Sean Shannon, vsi te imamo radi, moje srce pa je strto.«