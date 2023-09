»Ta posnetek je izvor vsega zla v tem postopku, ker so se na podlagi njega zbirali še drugi dokazi. In ti so zato sadež zastrupljenega drevesa.« Tako je včeraj odvetnik Blaž Kovačič Mlinar ljubljansko okrožno sodnico Tino Lesar opozoril na posnetek pogovora med Lidijo Giuliatti Bajželj in Enesom M., zaradi katerega sta v priporu pristala tako Giuliatti Bajžljeva kot njen mož Igor Bajželj. Iz globokega prepričanja, da njun 32-letni sin Andrej Bajželj avgusta 2019 ni umrl zaradi predoziranja, temveč da je bil žrtev zahrbtnega in nizkotnega umora, sta, vsaj tako je prepričano tožilstvo, skovala ...