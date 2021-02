Skoraj filmske vragolije 14-letnika, na makedamu celo v policiste

V nedeljo ob 10.50 so bili policisti obveščeni, da z neregistriranim vozilom nekdo divja po vasi Koče. Policisti so ga ustavili, pred tem je trčil tudi v policijsko službeno vozilo (med Kočami in Orehkom). Pripeljali so mu namreč nasproti po makadamu, voznik pa zaradi neprilagojene hitrosti ni uspel pravočasno ustaviti. Na mokri makadamski cesti je tako oplazil policijsko službeno

vozilo po boku, nato zapeljal izven vozišča v nabrežino, z nabrežine vzvratno in trčil v zadnji del službenega avtomobila, nato pa odpeljal s kraja. Policist je zapeljal za pobeglim voznikom. Po dobrem kilometru sta policista vozilo dohitela in ustavljala z modrimi lučmi, mladoletni voznik se je tedaj sam ustavil. Ugotovili so, da je osebni avto vozil 14-letnik, s 15-letnim sopotnikom. Vozilo je odjavljeno iz prometa. Osebni avto so zasegli, vozniku sledi obdolžilni predlog zaradi vožnje z neprilagojeno

hitrostjo, vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pobeg s kraja Koper.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: