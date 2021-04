Sin nad gozdnega moža, oče spravil v grob ženico

Mesec dni po nezaslišanem zločinu v gozdu pri Grosupljem je na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča stekla sodna preiskava o primeru okrutne smrti 77-letnega gozdnega moža Slavca Knaflja. Njegovi domnevni krvniki (trije kočevski Romi, in sicer 24-letni Marjan Brajdič, 19-letni Mihael Grm, njegov leto dni starejši brat Marjan in pri njuni družini živeči 23-letni bratranec Marko Belcl) so se ovili v molk, čeprav sta dva od njih marsikaj izdala že po aretaciji. V sredo in četrtek so sicer zasliševali Slavčeve znance in policiste, ki so sodelovali v preiskavi umora. Umrl zaradi...