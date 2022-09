Prihodnje leto, natančneje 8. julija, bo minilo deset let od prometne nesreče, v kateri je umrl 52-letni motorist Simon Kozjek. Zagrešil jo je takrat 29-letni Ljubljančan Simon Mekinda, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in bil pod vplivom metadona, helexa in xanaxa. In, kar je bilo najhuje, po trku z motoristom na križišču ulice Trbeže in Šmartinske ceste v Ljubljani je pobegnil s kraja dejanja, šel na bencinsko črpalko, kupil ponjavo in z njo pred drugimi skril v nesreči poškodovan avtomobil. »Nisem vedel, kaj narediti. Pri ponesrečencu je bil že neki traktorist, jaz pa...