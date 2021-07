Si je roko odrezala nalašč? To bodo preverjali z rezanjem človeškega kadavra

Čeprav so 15. julija sodišča v Sloveniji za dober mesec zaprla svoja vrata, pa se 22. julija na ljubljanskem okrožnem sodišču začenja vnovično sojenje v zadevi odrezana roka. Sebastien Abramov bo znova sedel na zatožno klop v zadevi odrezana roka, a ga verjetno bolj skrbi sojenje za umor nekdanje punce Sare Veber, saj mu grozi do 30 let zapora. Foto: Dejan Javornik Tako namreč narekujejo pravila, saj je drugoobtoženi Sebastien Abramov v priporu, kar pomeni, da gre za prednostno zadevo. Kot je znano, je višje sodišče prejšnji mesec razveljavilo sodbo v zadevi odrezana roka in jo poslalo v ponov...