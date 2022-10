Sebastien Abramov ob prihodu policije kričal in bil histeričen

Na celjskem okrožnem sodišču se je danes po daljšem premoru nadaljevalo sojenje Sebastienu Abramovu, ki mu tožilstvo očita umor nekdanjega dekleta Sare Veber marca 2015. Med drugim je bil zaslišan žalski policist, ki je takrat prišel na kraj dogodka v okolici Žalca. Dejal je, da je Abramov kričal in bil histeričen.

Sebastien Abramov po besedah staršev Julije Adlešič ni žaloval za Saro Veber.

Policist je ob prihodu na kraj dogodka Abramova zato prosil, naj se umiri in pove, kaj se je natančno zgodilo. Ko se je Abramov umiril, je dejal, da je skušal vstaviti vzmet na puški, a se je ta nenadoma sprožila in ubila Saro Veber.

Zaslišali tudi starša Julije Adlešič

Abramov je bil lani novembra sicer skupaj s svojima staršema in Julijo Adlešič že obsojen v zadevi odrezana roka, v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo. Sodišče je na tokratno obravnavo v primeru Sare Veber povabilo tudi Julijo Adlešič, a poziva ni dvignila. So pa danes zaslišali njena starša, Moniko in Boštjana Adlešič.

Po besedah Monike Adlešič za primer Sare Veber sploh nista vedela oziroma sta zanj izvedela iz medijev. Ko sta spraševala Abramova, kaj se je zgodilo, jima je odgovoril, naj ne verjameta poročanju medijev, saj da jima bo celotno zgodbo povedal sam. Adlešičeva meni, da je njena hči vedela za dogodek, a je to zatajila. Sicer pa Abramov po besedah staršev Julije Adlešič ni žaloval za Saro Veber.

Sojenje se bo nadaljevalo 8. in 11. novembra.