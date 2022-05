Izvedenec na sojenju Abramovu: Puška se ni mogla sprožiti sama

Na sojenju Sebastienu Abramovu, ki mu tožilstvo očita umor nekdanjega dekleta Sare Veber, so danes zaslišali balističnega izvedenca. Ta je dejal, da se puška sama ni mogla sprožiti. Abramov se sicer zagovarja, da je prišlo do nesreče pri čiščenju orožja. Psiholog pa je na zaslišanju ocenil, da je obtoženi na nižji povprečni intelektualni ravni.

Balistični izvedenec Tomaž Korbar je danes povedal, da je Abramov ustrelil Vebrovo s polavtomatsko puško, pred ustrelitvijo pa oškodovanka ni držala v rokah ustja cevi puške.

Tragedija pred sedmimi leti

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove leta 2015 v okolici Žalca v celjskem priporu, je sicer med preiskavo povedal, da je Vebrovo ustrelil po nesreči, saj da je bil prepričan, da v cevi puške ni nabojev. Prav tako je dejal, da je skušal Vebrovo oživljati in da je celo razmišljal, da bi se ubil. Očital naj bi si, da je Vebrova umrla zaradi njegove malomarnosti in površnosti.

Po besedah psihologa Matjaža Copaka, ki je bil danes prav tako zaslišan na celjskem sodišču, je Abramov čustveno nezrela oseba z močnimi emocionalnimi tenzijami in identitetnimi težavami. Opisal ga je tudi kot narcisoidno osebo, ki težko vzpostavlja pristne stike in zelo težko prenaša zavračanje.

Grozi mu do 30 let zapora

Sojenje, ki poteka na celjskem okrožnem sodišču, se bo nadaljevalo 17. junija, ko bosta zaslišana izvedenec sodne medicine in psihiater.

Policijska preiskava dogodka je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova, ki je znan tudi iz zadeve 'odrezana roka', v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

