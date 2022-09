Samo od lani se je osem Slovenk in Slovencev dobesedno vdrlo v zemljo (FOTO)

Skoraj vsak teden se zgodi, da policija javnost prosi za pomoč pri iskanju pogrešane osebe. Večino najdejo v zelo v kratkem času, žive in zdrave, žal pa se kakšna zgodba konča tudi tragično. Je pa v Sloveniji tudi več primerov skrivnostnih izginotij oseb, ki so se dobesedno pogreznile v zemljo in jih do današnjega dne še niso našli.

V Sloveniji je trenutno registriranih 95 pogrešanih oseb. Samo od začetka lanskega leta je izginilo osem oseb, ki jih še danes niso našli. Med njimi so kar trije otroci: Julija Pogačar, ki naj bi z mamo Meliso Smrekar odšla na krajše počitnice, a se do zdaj še ni vrnila ter Amir in Amaya, ki sta 5. decembra lani v Švici obiskala očeta, a sta nato dobesedno izginila.

Od lani in letos pogrešanih 8 oseb. FOTO: Zaslonski posnetek/Policija.si

Na območju Mojstrane je lani izginila takrat 69-letna Helena Novak. Našli so le njeno kolo. Od aprila 2021 je pogrešan tudi Boštjan Lavtar. Za njim se je izgubila vsaka sled, ko se je svojim beemvejem odpeljal neznano kam.

Od maja letos pa svojci pogrešajo 75-letno Ano Ivano Oselli iz Ljubljane. Kot je takrat sporočila policija, gre za osebo, potrebno pomoči.

Franc je izginil leta 1969

Nazadnje je bilo toliko oseb, ki jih nikdar niso našli, pogrešanih v letu 2008. V tem letu jih je namreč izginilo osem. Najdlje pogrešana oseba v Sloveniji pa je Selišnik Franc, ki se je v zemljo pogreznil leta 1969. Kot so takrat zabeležili policisti, je bil vitke postave, ovalnega obraza, kostanjevih las in sivih oči. V času odhoda je bil oblečen v belo srajco in rjavo karirasto obleko ter obut v rjave nizke čevlje.