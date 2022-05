Kje je Boštjan? Pogrešajo in iščejo ga že več kot eno leto (FOTO)

V okolici Bleda je danes potekala ponovljena večja iskalna akcija za pogrešanim Boštjanom Lavtarjem, ki je pogrešan že več kot eno leto. Za njim se je izgubila vsaka sled 7. aprila lani, ko se je svojim beemvejem odpeljal neznano kam.

Obsežna iskalna akcija na območju PU Kranj. FOTO: Pu Kranj

Kranjski policisti so skupaj z radovljiškimi gorskimi reševalci, jamarsko reševalno služba, potapljaško reševalno služba, vodniki reševalnih psov in gasilci pregledali širše območje Homa, soteske Vintgar, obrobja med naselji Podhom, Zasip in Gorje ter tolmuni in jame na "Borštu". V tokratni iskalni akciji je sodelovalo kar 80 oseb. Območje iskanja je bilo razdeljeno na več sektorjev, organiziran pa je bil štab, ki ga je vodila blejska civilna zaščita. Kljub obsežnem iskanju in trudu pogrešanega niso našli.

Policija novih aktualnih podatkov o pogrešani osebi nima. Pred več kot enim letom so o njem zapisali, da je visok okoli 175 centimetrov, močnejše postave, ima kratke lase in bradico. Domnevno je bil oblečen v modro trenirko, rumeno-črne športne čevlje in tanko puhovko zelene barve. Takrat so predvidevali, da bi lahko bil tudi na območju Novega mesta ali Kopra, je sporočila policija. »Če pa ima kdor koli kakšne koristne informacije o pogrešanju Boštjana Lavtarja, pozivamo, da jih sporoči na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« so pozvali javnost.

V nadaljevanju sporočila so še zapisali, da je oseba pogrešana, dokler ni najdena živa oziroma dokler ni najdeno in identificirano njeno truplo.