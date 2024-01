Saj ni res, pa je! V treh dneh trije peljali v nasprotno smer (FOTO)

Kljub temu da policisti pogosto opozarjajo, da je vožnja v nasprotno smer izjemno nevarna, do teh situacij še vedno prihaja. Koprski policisti so bili v treh dneh trikrat obveščeni o vožnji v nasprotni smeri na avtoceste oziroma na hitri cesti.

V prvem primeru je šlo za vožnjo v nasprotno smer med Bivjami in Bertoki, v drugem med Škofijami in Bertoki in v tretjem primeru med Sežano in Gabrkom.

Policisti ob tem opozarjajo, da se vožnja po nepravilni strani avtoceste mnogokrat zaradi velikih hitrosti velikokrat konča s hudimi posledicami.

Velika verjetnost

Veste, kaj morate narediti, če se pred vami pojavi vozilo, ki vozi v napačni smeri? Policisti pojasnjujejo, da je v takšnih primerih velika verjetnost, da vozi v napačni smeri skrajno po desni, torej na prehitevalnem pasu naše vožnje. »Ko takšno vozilo zaznate, takoj zmanjšajte hitrost vožnje in se umaknite na vozni ali celo na odstavni pas, vklopite vse utripalke, da opozorite še voznike, ki vozijo za vami.«

»Če uspete, pokličite policijo na številko 113, varneje je, da to stori sopotnik. Če si lahko zapomnite registrsko številko avtomobila in tip vozila ter lokacijo, ker ste ga opazili, bo v postopku iskanja voznika ta informacija zelo koristna. Pomembno pa je, da najprej zavarujete sebe.«