Saj ni res, pa je: pred policisti najprej bežal z avtomobilom, potem jo je ucvrl še peš

V petek ob 21.40 so policisti v Beltincih zaustavljali voznika osebnega avtomobila, ki pa na znake policije ni ustavil, ampak je z veliko hitrostjo odpeljal naprej.

Na poljski poti v Gančanih je z vozilom ustavil in stekel peš proti Lipi, kjer pa so ga policisti prijeli. Ugotovili so, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, da je vozil pod vplivom alkohola, prav tako je bil pozitiven tudi hitri test na prepovedane droge.

Vozilo mu je bilo zaseženo, zoper njega pa sledi obdolžilni predlog, poroča murskosoboška policijska uprava.