S tem je v noči na 8. marec poskušal vstopiti v poslovne prostore (FOTO)

Policisti PP Trebnje so bili v noči na 8. marec obveščeni o sumljivem moškem, ki naj bi na območju Trebnjega poskušal vstopiti v poslovne prostore.

Takoj so se odzvali, sumljivo osebo izsledili in opravili identifikacijski postopek. Ugotovljeno je bilo, da gre za 39-letnega moškega z območja Novega mesta, katerega so že obravnavali zaradi premoženjskih protipravnih ravnanj. Med varnostnim pregledom so mu zasegli pištolo z nabojnikom in naboji.

Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 39-letnika ustrezno ukrepali, sporočajo s PU Novo mesto.