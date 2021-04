S sekiro preklal glavo 16-letnemu fantu

»Rad bi šel čim prej v zapor na Dob, da bi začel predčasno prestajati kazen,« je po razglasitvi sodbe dejal 39-letni Drago Brajdič - Milenki iz največjega romskega naselja na Dolenjskem, Brezja, ko ga je sodnica Mojca Hode na novomeškem okrožnem sodišču zaradi poskusa uboja v zapor poslala za osem let in pol. Res zanimiv odziv glede na dejstvo, da je Milenki ves čas trdil, da ni kriv, da torej ni on tisti, ki je 13. julija lani s sekiro tako močno udaril 16-letnega Valentina Kovačiča, da mu je preklal glavo do možganov. Nesrečni Valentin zaradi izredno hudih poškodb ne bo nikoli ve...