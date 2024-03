S puško norel pri Ptuju: na ukaze, naj se preda, se je požvižgal

Prejšnji teden se je v brežiški četrti Marof utrgalo upokojenemu policistu Dušanu S. Devetinpetdesetletnik je v sredo popoldne s pištolo streljal pred lekarno, potem pa se zaprl v svojo hišo in streljal tudi iz nje, tudi s šibrovko. K sreči ni zadel nikogar, specialci pa so ga ponoči po vpadu v hišo prijeli in predali v zdravstveno oskrbo. Podobna drama se je 26. septembra lani odvijala tudi v Turnišču pri Ptuju. Ta zgodba že ima sodni epilog, po poročanju Večera je bil 56-letni Branko J. po priznanju krivde obsojen na leto in pol zapora. Kot so tedaj poročali iz PU Maribor, so bili ob 8.40 o...