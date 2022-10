S pomočjo drona našli šest telic, eno še iščejo

V naselju Krčevina pri Vurberku, so gasilci PGD Grajena in PGD Ptuj, v četrtek popoldan nudili pomoč domačinom pri iskanju pobeglih telic. Gasilci s pomočjo drona našli šest, od sedmih pogrešanih telic, ki so jih vrnili nazaj v hlev.

Z iskalno akcijo preostale pogrešane telice so nadaljevali tekom današnjega dne, o tem, ali so jo našli, z Regijskega centra za obveščanje niso poročali.