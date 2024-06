S polenom mu je zdrobil lobanjo

Z zaključnimi govori in izrekom sodbe se je včeraj na Okrožnem sodišču v Mariboru končalo sojenje 34-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine Sedinu Šišiću, obtoženemu umora 64-letnega podjetnika iz Dupleka Dragana Graovca. Šišiću, ki je včeraj dejanje prvič obžaloval, so izrekli kazen 27 let zapora. Po besedah sodnice Maše Blažeka ni dvoma, da je obtoženi 8. septembra lani v Graovčevi delavnici v Zgornjem Dupleku moril na zahrbten in grozovit način ter iz koristoljubja.

Podjetnik Dragan Graovac je sodelovanje s Šišićem plačal z življenjem. FOTO: osebni arhiv

Podobno kot na predobravnavnem naroku in glavnih obravnavah se obtoženi ni izrekel o krivdi. Po zaključnih nagovorih tožilca, pooblaščenca oškodovanca in svojega zagovornika je le na kratko spregovoril: »Ni opravičila za to, kar sem storil. Žal mi je in tega nisem želel storiti.« Po teh besedah ga je odvetnik oškodovancev Jože Oberstar vprašal, ali je to njegovo priznanje krivde. A Šišić je odgovoril le, da bo o njegovi krivdi odločilo sodišče.

Ni opravičila za to, kar sem storil. Žal mi je in tega nisem želel storiti.

Sodnica Maša Blažeka ni podvomila o krivdi obtoženega. FOTO: Oste Bakal

Tožilec Darko Simonič je predlagal, da sodišče obtoženega spozna za krivega in mu izreče kazen 28 let zapora, odvetnik Oberstar pa je v zaključni besedi poudaril, da gre za krut in zahrbten način odvzema življenja. Po njegovih besedah je bil umorjen na način, ki razkriva hladnokrvnost in popolno pomanjkanje sočutja storilca. »V tem primeru je tragično, da olajševalnih okoliščin v bistvu ni,« je menil Oberstar in sodišče pozval, naj izreče najvišjo kazen, 30 let.

8. septembra lani je moril na zahrbten in grozovit način ter iz koristoljubja.

Drugače je menil zagovornik obtoženega Andrej Kac. Po njegovem mnenju »obtoženemu ni mogoče dokazati naklepa, brezčutnosti in brutalnosti. Bil pa je pod vplivom droge, predvsem amfetamina. V posledici zlorabe drog je mogoče sklepati, da zaradi vpliva drog obtoženec ni bil zmožen treznega razmišljanja.«

V nadaljevanju je sodišče Šišiću izreklo kazen 27 let zapora, všteje pa se čas od odvzema prostosti septembra lani, ko je bil v priporu. Sodba še ni pravnomočna.

Užival mamila

Spomnimo, Sedin Šišić je Draganu Graovcu ukradel puško, nato pa izkoristil podjetnikovo zaupanje in se z njim dogovoril, da mu bo puško vrnil v delavnici stanovanjske hiše v Zgornjem Dupleku. Tam ga je najprej udaril v obraz, nato pa s topim predmetom po glavi. Žrtev je obležala na tleh, napadalec pa jo je z več udarci potolkel do smrti.

120 CM je bilo dolgo poleno.

Zadnja zaslišana priča, uslužbenka Nacionalnega forenzičnega laboratorija, je potrdila, da krvavi madeži na vetrovki obtoženega ustrezajo DNK pokojnega. Na sodišču smo lahko videli tudi predmet, s katerim je bil umorjen. Čeprav se je sprva zdelo, da gre za manjše poleno, se je izkazalo, da je dolgo meter in dvajset centimetrov. Pred tem je bilo zaslišanih veliko prič, predvsem Šišićevih znancev, nekdanjih sodelavcev in sostanovalcev, ki so med drugim povedali, da je užival mamila. O žrtvi ni bilo slišati žal besede.

Obtoženi se na sojenju ni izrekel o krivdi. FOTO: Oste Bakal

Šišić, ki je bival v hiši za delavce poleg pokojnikove hiše in delavnice, je pred preiskovalnim sodnikom še povedal, da sta imela z Graovcem »razne posle«, tako naj bi sodelovala pri prodaji bakra v Avstriji. Na dan, ko se je zgodil umor, naj bi se Šišić zjutraj odpeljal iz službe h Graovcu, a ga ni bilo doma. »V Dupleku sem ostal le pet minut, še to ne,« je zatrdil obtoženi. Kasneje naj bi se vrnil v Duplek, a tokrat le v hišo, kjer je bival. Sodelavci naj bi ga posvarili, naj ne hodi v Duplek, ker je tam polno policije, temveč naj čim prej odpotuje v BiH, ker nima dovoljenja za bivanje. Ko se je čez nekaj dni vračal v Maribor, od koder naj bi nadaljeval pot na delo v Belgijo, pa so ga na meji prijeli policisti.

Šišiću s stalnim prebivališčem v Zenici v BiH in začasnim prebivališčem v Bjelovarju na Hrvaškem so tako dokazali zločin. Pri nas prej še ni bil obsojen, imel pa je debelo kartoteko na Hrvaškem in v BiH.