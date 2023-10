Pričevanje očividca: s pištolo nad prodajalca suhega cvetja sredi Ljubljane

Pogovarjali smo se z očividcem jutranjega ropa v Ljubljani, ko sta dva moška oropala prodajalca, ki na Čopovi ulici prodaja suho cvetje. Kot smo poročali, sta ga porinila na tla in zahtevala denar.

Po naših neuradnih informacijah je bil eden izmed storilcev oborožen. Prodajalcu, ki na Čopovi prodaja suho cvetje, je menda nastavil pištolo na glavo in ga prijel za vrat. Potem sta roparja moškega potisnila in vrgla po tleh. S pištolo naj bi grozila tudi ljudem, ki so rop opazovali. Prodajalcu sta ukradla nekaj stvari in hrano ter zbežala, so potrdili na policiji.

Kot pa pripoveduje naš sogovornik, se je eden izmed roparjev le nekaj minut po ropu vrnil na kraj dogodka, kjer pa so ga ujeli policisti, ki so jih medtem poklicali očividci.

Maročana pridržali, drugega storilca še iščejo

Primer so obravnavali policisti s Trdinove ulice, kradljivca so pridržali. Na PU Ljubljana so nam potrdili, da je šlo za 35-letnega Maročana. Drugega storilca še iščejo. Oškodovanec pri tatvini ni bil poškodovan.