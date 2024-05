Meghan in Harry na nekraljevi turneji in v težavah: morda bosta celo kaznovana (Suzy)

Meghan Markle in princ Harry sta obiskala Nigerijo, kamor sta odpotovala na prvo uradno turnejo po slovesu od kraljevega življenja. Na obisk ju je povabil načelnik generalštaba nigerijske vojske, zagotovili so jima celo varnostnike, vendar sta temu navkljub s seboj pripeljala tudi svojo floto. Nigerijske oblasti so se potrudile in v Lagos pripeljale močno vojaško spremstvo, a je prestolnica k sreči varnejša kot Kaduna na severu države, kamor je odpotoval Harry sam, da je obiskal ranjene vojake.

Meghan je na obisku nosila tudi zelo živahne barve in se poklonila izjemnim modnim smernicam dežele. FOTO: Profimedia

Obisk je povezan z deseto obletnico iger Invictus, na kar je princ še posebno ponosen. Meghan je po drugi strani veliko govorila o tem, da je Nigerija njena domovina, saj je že oktobra 2022 med testiranjem DNK odkrila, da je kar 43-odstotno nigerijskega porekla, na kar je zelo ponosna.

Za prvi dan in sprejem v šoli je izbrala obleko v windsorskem slogu, kot je ime Harryjeve kraljeve družine, in zlato ogrlico: podobno je nosila Diana na obisku Nigerije pred 34 leti. FOTO: Profimedia

Britanski mediji poročajo, da je vojvodinja na obisku v 72 urah nosila modo in nakit, ki so skupno vredni kar 150 tistoč evrov. Med nakitom sta se znašli tudi Dianini ročna ura in verižica s križcem. V treh dneh je temnolaska zamenjala kar osem različnih oprav, ki pa jih je izbrala sama in zavrnila možnost stilistke. Afriški mediji so jo medtem razglasili za novo nigerijsko princeso.

Poznavalci pravijo, da je verižica s križcem, ki jo je nosila okrog vratu, pripadala princesi Diani. FOTO: Profimedia

Medtem ko sta bila na nekraljevi in neuradni turneji, je njuna dobrodelna organizacija oziroma fundacija Archewell zabredla v težave. Kalifornijski register dobrodelnih organizacij je namreč razglasil, da je v prekršku, in odredil, naj ustavijo vsakršno zbiranje in porabo sredstev. Njuni tesni sodelavci trdijo, da je težava kratkotrajne narave in gre le za nesporazum, ki bo kmalu rešen. Generalni državni tožilec Kalifornije je 3. maja fundaciji izdal obvestilo o neplačilu, ker ni predložila zahtevanih letnih poročil. To avtomatično pomeni, da lahko organizaciji prepovejo omenjene dejavnosti, morda bosta celo kaznovana.