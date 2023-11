S palico sta ga pretepla

Policisti PP Sevnica preverjajo okoliščine kaznivega dejanja nasilništva. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi moška, stara 42 let in 45 let s palico pretepla in poškodovala 68-letnika iz okolice Sevnice.

68-letnika so oskrbeli v zdravstvenem domu. Po zaključeni preiskavi bodo policisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.