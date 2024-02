S palicami za bejzbol in solzivcem po žlahti

Dva meseca sta minila, odkar so novomeški Romi obračunali med seboj na parkirišču pri Planetu Tuš, v petek pa se je zgodba ponovila. Bilo je menda tako napeto, grozljivo in nevarno, da so se tisti, ki so bili v tistem trenutku na parkirišču na Topliški ulici v Novem mestu, v strahu razbežali in poiskali varno zavetje, da ne bi še sami prestregli kakšne batine. A šlo je za obračun med Romi, celo med sorodniki, skupil jo je Dimitrij Zupančič z družino, napadli pa so ga njegov brat Darjan z druščino.

Tudi mačeta

»Žena, sin in jaz smo se peljali z Drske in želeli smo še v trgovino. Ko pa smo pripeljali na parkirišče, smo opazili Darjana in njegove, kako proti nam tečejo s palicami, eden je imel metrsko palico, drugi palico za bejzbol, tretji mačeto, celo s solzivcem so špricali proti nam. Vse se je dogajalo zelo hitro, v avto je nekaj priletelo, pa nekdo je udaril po šipi, da se je zdrobila. V tistem sem pomislil, da nas bodo ubili. Tudi jaz sem bil poškodovan in so me z rešilcem odpeljali v bolnišnico, poškodovani imam dve rebri,« je pripovedoval Dimitrij Zupančič, ki o grožnjah, ki jih dobiva z bratove strani, obvešča tudi policiste, a kakšnega učinka ni, grožnje se nadaljujejo in strah ga je, da se bo zgodilo najhujše.

Dimitrij Zupančič pravi, da si niti sina ne upa več pošiljati v šolo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ko ga vprašamo, ali tudi on bratu kaj grozi, to ostro zavrne: »Jaz nič ne grozim, jaz sem tisti, ki bežim. Zdaj si niti sina ne upam več pošiljati v šolo, saj grozijo, da nas bodo vse pobili. Ne upamo si v trgovino.«

Dogodek so seveda obravnavali tudi policisti, ki so bili o pretepu obveščeni v petek nekaj pred 15. uro, o incidentu so jih obvestili tudi udeleženci pretepa. »Ugotovljena je bila identiteta vseh treh udeležencev, dveh mladoletnikov in 42-letnika. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih gre za osebe, ki se med sabo poznajo in so že dalj časa v sporu. V dogodku je bil poškodovan osebni avtomobil, 42-letnik pa je zaradi udarca sam poiskal zdravniško pomoč.«

Kot je še dodala Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi in samostojna policijska inšpektorica na Policijski upravi Novo mesto, so si izjave udeležencev pretepa nasprotujoče, policisti pa vse okoliščine še preverjajo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje ustrezno ukrepali.