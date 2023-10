Nadvse nenavaden dogodek – napad in nesreča s srečnim koncem – se je zgodil v deželi treh src. Stari znanec policije je v Radencih resno ogrozil življenje voznika motornega kolesa, so včeraj sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. 42 let ima vsem znani storilec. »Policisti PP Gornja Radgona obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Znani storilec je namreč v soboto, 14. 10., okrog 18. ure v Radencih, v bližini Osnovne šole Radenci, pritekel do vozišča regionalne ceste Radenci–Gornja Radgona in proti vozišču vrgel kladivo. Z dejanjem je povzročil nevarnost za motorista,...