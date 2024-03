S kavaškim klanom nima nič

»Zanikam vpletenost v kavaški klan. Nimam nobene zveze s člani kavaškega klana. Moja edina napaka je, da sem se družila z napačnimi ljudmi.« Tudi s tem stavkom je včeraj nekdanja vpisničarka na Specializiranem državnem tožilstvu Tanja Tolimir ljubljanske višje sodnice poskušala prepričati, naj dobro pretehtajo vse pritožbene navedbe obrambe in tožilstva. Seveda v njeno korist.

»Nikoli se nisem ukvarjala s kriminalom. In upam, da bo zadeva zdaj dobila epilog,« je dodala in še, da se še kako dobro zaveda napake, ki jo je storila kot vpisničarka in jo je že drago plačala: »Eno leto in sedem mesecev sem bila v priporu. In zame je bilo to zelo težko obdobje. V življenju zaradi tega še vedno nosim posledice. Poiskala sem si psihiatrično pomoč.«

Kmalu po odhodu iz pripora junija lani, ko jo je ljubljanski okrožni sodnik Martin Jančar spoznal za krivo le za enega od skupaj 12 očitanih kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov, pripor pa odpravil, si je tudi poiskala novo službo. Glede na to, da je, kot še pravi, preteklo življenje pustila za seboj, je prepričana, da si zasluži drugo priložnost.

Ljubljanski okrožni sodnik Martin Jančar ji je izrekel dve leti zapora. FOTO: Aleksander Brudar

Njen zagovornik Rok Križanec v pritožbi na prvostopenjsko sodbo predlaga nižjo kazen. Dve leti zapora, kolikor ji je določil Jančar, se mu zdi odločno preveč. Še posebno ob dejstvu, da je tožilec Luka Moljk sodišču za vseh 12 kaznivih dejanj na koncu sojenja na prvi stopnji predlagal izrek štiri leta in pol zapora. Odvetnik še meni, da je sodišče pri določitvi višine kazni neupravičeno zanemarilo olajševalne okoliščine: »Ni se ukvarjala s kriminalom, kaznivega dejanja ni izvrševala z zavržnimi nagibi, bila je v stiski.« Pravična kazen bi tako bila pogojna zaporna kazen, eno leto s preizkusno dobo enega leta.

Famozna listina

Po drugi strani bi tožilstvo oprostilni del sodbe razveljavilo. Pri obsodilnem pa si želi, da sodišče Tolimirjevo spozna za krivo štirih in ne le enega kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov, saj da je občutljive tožilske podatke posredovala štirim nepovezanim osebam. Moljk je sicer poudaril, da tudi ta kazenski primer dokazuje, kako elektronski podatki postajajo vedno bolj pomembni. Brez razkrite komunikacije iz aplikacije sky, ki so jo po vsem svetu uporabljale kriminalne združbe, med drugim menda tudi slovenski del kavaškega klana, bi slednjim policija zelo težko stopila na prste.

Tanja Tolimir je bila v priporu od 9. novembra 2021 do 7. junija 2023.

Tako je bila prek nje posredovana tudi »famozna listina« oziroma dokument, »ki so ga kriminalci mogli dobiti samo na tožilstvu, saj je bil del samo tožilskega spisa«. Tožilec je prepričan, da bi moralo sodišče vse te podatke, tudi pridobljene iz drugih mobilnih aplikacij za sporočanje, ocenjevati v širšem kontekstu. Med drugim tako spomni na komunikacijo med prijateljicama Tolimirjeve po tem, ko je bila ta že priprta. Govorili naj bi, da si je za to sama kriva in da, če bo imela srečo oziroma dobrega odvetnika, »ne bo šla v čuzo«. Sam bi pričakoval, da bi se prijateljici prej spraševali, zakaj je Tolimirjeva pristala za rešetkami, ne pa da ju to dejstvo ni prav nič presenetilo: »Jasno je, da so vedele, s čim se ukvarja.«

Spomnimo, sodnik Jančar je sklenil, da je tožilstvo obtoženki uspelo dokazati le, da je kot vpisničarka po mobilnem telefonu trem nepooblaščenim osebam, tudi bivšemu fantu Gregorju Markoviću, sporočila, da je bil zoper Semirja Hajderpašića, sicer brata njene zelo dobre prijateljice Amande Miladinović, predlagan in odrejen ukrep tajnega opazovanja. V primeru Slavka Đakovića, zoper katerega je bil izdan evropski priporni nalog, pa je fotografijo poročila o tajnem opazovanju prek mobilnega telefona posredovala Miladinovićevi. Kot tudi podrobnosti glede vsebine pripornega naloga.

Jančar je v obrazložitvi sodbe opozarjal na pomanjkanje dokazov, ki bi onkraj razumnega dvoma Tolimirjevo obsodili po vseh točkah obtožnice, tudi kar zadeva ključni očitek, da naj bi tajne podatke izdajala domnevno glavnim članom slovenske celice kavaškega klana. »Obsojena je bila za tisto, kar je tudi sama priznala,« pa je sklepno dejanje sojenja junija lani komentiral Križanec.