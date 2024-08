Roparju iz Kočevja načrte prekrižal policist, ki je bil slučajno na parkirišču

V sredo okoli 15. ure je v eno izmed trgovin na območju Kočevja vstopil osumljenec, ki je v trgovini v svojo torbo zložil več alkoholnih pijač, nato pa, ne da bi jih plačal, odšel mimo blagajne. To je opazila zaposlena, ki ga je poskušala ustaviti, osumljenec pa jo je odrinil in s kolesom pobegnil. Za njim se je zapeljal policist, ki je v tem času bil na parkirišču in ga v nadaljevanju tudi prijel.

V postopku so bili odtujeni predmeti vrnjeni. 31-letnemu osumljencu, ki je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s poglavja zoper premoženje, je bila odvzeta prostost in bo predvidoma danes priveden pred preiskovalnega sodnika.