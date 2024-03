Roparja v stanovanjski hiši poškodovala oškodovanca in si prilastila večjo vsoto denarja

Koprski policisti in kriminalisti so danes obravnavali prijavo ropa v eni od stanovanjskih hiš na območju Šareda pri Izoli. Rop sta izvršila najmanj dva storilca, ki sta si prilastila večjo vsoto denarja in nekaj drugih predmetov. Oškodovanca sta med tem tudi poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Kriminalisti in policisti PU Koper obravnavajo kaznivo dejanje ropa. Še vedno poteka intenzivno zbiranje obvestil in dokazov, s ciljem odkritja storilcev, sledov in predmetov kaznivega dejanja.

Policija prosi, da vsi, ki bi imeli kakršnekoli informacije o morebitnih sumljivih osebah ali vozilih v zadnjem času na širšem območju Šareda ali kakršnekoli druge koristne informacije, to čim prej sporočijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.