Ropar s pištolo v trafiko, policija sporoča opis moškega

V sredo nekaj po 13. uri je bila policija obveščena o ropu trafike v središču Ljubljane.



Do zdaj še neznani storilec je vstopil v trafiko in s pištolo za pasom od uslužbenke zahteval denar. Ta mu je izročila nekaj sto evrov gotovine, storilec pa je s kraja pobegnil.



Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh znanih dejstvih obvestili pristojno državno tožilstvo, poroča PU Ljubljane.



Opis storilca



Moški, visok med 175 in 180 cm, normalne postave. Oblečen je bil v večbarvno jakno, džins hlače, obut v črne športne copate. S seboj je imel nahrbtnik svetlo in temno modre barve.

