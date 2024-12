Rop na Zaloški v Ljubljani, moški še na begu

V petek, okoli 18. ure, so Policijsko upravo Ljubljana obvestili o ropu v eni izmed trgovin na Zaloški cesti v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenca zahteval denar.

Svoje zahteve je podkrepil z ostrim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja. Govoril je slovensko.

Opis storilca

Moški, star med 45 - 50 let, visok okoli 180 cm, modrih oči, je imel preko obraza belo masko. Oblečen je bil v črno jakno, črno trenirko, na glavi je imel sivo kapo, čez katero je imel kapuco, obute je imel bele športne copate.