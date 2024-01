Rop bencinskega servisa v Kamniku, pobegnil z denarjem

V torek okoli 21. ure so bili policisti obveščeni o ropu enega izmed bencinskih servisov na območju Kamnika. V poročilu PU Ljubljana pišejo: »Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z manjšim ostrim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja dogodka.«

Storilec je moški, star od 35 do 40 let, visok od 175 do 180 centimetrov, rahlo močnejše postave, oblečen v temno bundo, na glavi je imel temno modro kapo, govoril je slovensko.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah ropa in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še dodali.