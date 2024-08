Romuna ponoči zalotili na počivališču, neverjetno, kaj sta počela

Policisti Postaje prometne policije Celje so v nočnih urah, med rednim nadzorom počivališč, na avtocestnem počivališču Lopata zalotili dva Romuna, ki sta iz rezervoarja tovornega vozila poskušala ukrasti gorivo.

Iz rezervoarja tovornega vozila sta poskušala ukrasti gorivo. FOTO: PU Celje

Romuna sta svoje vozilo parkirala poleg vozila oškodovanca, pripravila cev za črpanje goriva in z izvijačem odstranila ter pri tem poškodovala pokrov rezervoarja. Pri odstranjevanju pokrova so enega od njiju zalotili prometni policisti. Ko jih je opazil, je poskušal pobegniti, vendar so ga policisti kmalu prijeli.

Oba romunska državljana bodo kazensko ovadili zaradi poskusa storitve kaznivega dejanja velike tatvine.