Roberta Erjavca niti po smrti niso pustili pri miru: vlomili so v njegovo hišo

Roberta (Robija) Erjavca, priljubljenega napovedovalca vremena in enega najbolj prepoznavnih obrazov POP TV, je sorodnik v nedeljo dopoldan v njegovi hiši, kjer je živel sam, našel brez znakov življenja. Živel je v naselju Veliki Slatnik vzhodno od Novega mesta, kjer je statistični urad letos naštel 185 prebivalcev. Slovenijo je njegov odhod izjemno pretresel. Medtem ko so mnogi mnogo prezgodnjo smrt obžalovali, se od njega poslavljali, je imel nepridiprav ali več njih zlovešče načrte. Niti po smrti ga niso pustili pri miru. Nekaj ur zatem, ko so ga našli, potem pa odpeljali na obdukcijo, so ...