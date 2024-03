Med 11. in 24. marcem bo potekala državna preventivna akcija o pomenu pripetosti med vožnjo. Uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno prometno nesrečo za kar polovico. Skoraj za enak odstotek se z uporabo varnostnega pasu zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, tveganje za nastanek lažjih ran pa za skoraj četrtino – tako pri voznikih kot sopotnikih. Tudi na najkrajši poti naj udeleženci vedno in brez izgovorov poskrbijo za dosledno pripetost vseh potnikov.

Pri najhujših posledicah prometnih nesreč vedno znova ugotavljajo, da bi bile posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki dosledno uporabljali varnostni pas. Z močjo rok in nog bi se lahko zadržali v sedežu le pri trku s hitrostjo do 7 km/h! Ob tem opozarjajo, da nikakor ne smemo pozabiti na potnike na zadnjih sedežih, v večini so to seveda najmlajši.

V času akcije bodo policisti po vsej Sloveniji izvajali poostreni nadzor nad uporabo varnostnih pasov ter ustreznega zadrževalnega sistema, sicer pa bodo aktivnosti v zvezi z akcijo izvajali poostreno tudi ob rednem delu. Aktivnosti bodo letos dodatno osredotočene na javne prevoze potnikov v avtobusih. Namen aktivnosti je doseči, da bi potniki dosledno uporabljali varnostne pasove. Pri nadzoru bodo policisti ugotavljali tudi uporabo naprav in opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo.

Lani 30.190 kršitev

Lani so policisti ugotovili 30.190 kršitev neuporabe varnostnih pasov, leta 2022 pa 40.868. Po začasnih podatkih so letos ugotovili 5854 kršitev neuporabe varnostnih pasov. Poleg tega so lani ugotovili 4034 kršitev neuporabe zadrževalnih sistemov pri otrocih; leta 2022 je bilo teh kršitev 4701, letos pa 722.

O pomembnosti uporabe varnostnega pasu poučujejo že najmlajše. Agencija za varnost prometa izvaja projekt Pasavček, ki poteka že 20. leto in zadnja tri leta podira rekorde z vse več udeleženci. V letošnjem jubilejnem letu sodeluje 1522 skupin in 28.462 otrok. S sloganom Red je vedno pas pripet projekt spodbuja dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo.