Trubarjeva ulica v središču glavnega mesta, po kateri pridete do Prešernovega trga in Tromostovja, že dolgo ni več polna Ljubljančanov in Ljubljančank. Na ulici od dopoldanskih ur slišite številne svetovne jezike popotnikov, ki raziskujejo našo prestolnico, pa tudi rožljanje kolesc na kovčkih turistov, ki si podajajo kljuke tamkajšnjih najemniških stanovanj. Nad pritličji, kjer so lokali in gostinski obrati, še živijo domačini. In molčijo o zločinu, ki se je zgodil 20. marca letos. V molk se je zavila tudi policija. Policija ne zanika Pred šestimi leti je bila Trubarjeva prizorišče surovega ...