Tri leta in deset mesecev zapora je enotna kazen, ki jo je včeraj zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let (vse skupaj je trajalo štiri mesece), ter zaradi dveh kaznivih dejanj neupravičenega slikovnega snemanja na kranjskem okrožnem sodišču dobil zdaj že nekdanji ravnatelj jeseniške osnovne šole in trener smučarskih tekov Robert Kerštajn. Zaradi občutljivosti zadeve je bila javnost, razumljivo, izključena z obravnave celotne kazenske zadeve. Edino, kar smo novinarji lahko včeraj slišali, je izrek sodbe. Kerštajn, kot smo že poročali, je že prej priznal krivdo in se s tožilstvom v za...