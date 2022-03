Po dveh hudih prometnih nesrečah (Tepanje in Podlehnik), v katerih sta umrli dve osebi, več pa jih je bilo lažje ali huje poškodovanih (o tem več v spodnjem članku), je Uprava RS za zaščito in reševanje v soboto sporočila še eno žalostno novico, in sicer o še eni tragični smrti na severovzhodu države. Reševali so ga na težko dostopnem terenu. FOTO: Pgd Leskovec Ob 13.42 se je v naselju Velika Varnica, v občini Videm, pri spravilu lesa v gozdu poškodoval domačin. Gasilci PGD Leskovec in reševalci NMP Ptuj so poškodovanca na kraju nesreče oživljali, vendar reanimacija ni bila uspešna. In gasilc...