Psihiater iz ZD Sevnica spolno zlorabil svojo pacientko: tam je še vedno zaposlen

Razkrivamo zgodbo o obsojenem psihiatru, ki je zlorabil položaj in kršil spolno nedotakljivost svoje pacientke, ki se je (tudi) z zdravniškim izvidom borila, da ji ne vzamejo skrbništva nad otroki. Ta psihiater je Dragiša Veljković, dr. med., spec. psihiatrije, nam je potrdila predsednica krškega okrožnega sodišča Branka Drozg. Spolno je napadal svojo pacientko in jo s tem pahnil v izjemno hudo duševno stisko, namesto da bi ji pomagal. Mučni postopek je trajal tri leta in pol, brazgotin zlorabe pa se pacientka morda ne bo znebila vse življenje. Spolni plenilec je bil v času spolnih napadov za...