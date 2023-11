Policisti Policijske postaje Ajdovščina so bili v soboto, 21. oktobra popoldne, poklicani na območje Budanj v Vipavski dolini, kjer se je zgodila prometna nesreča. Ne da se voznik in voznica osebnih vozil o nastali škodi ne bi zmogla pomeniti brez policije, ampak zato, ker povzročitelju očitno sploh ni bilo do pogovora in prevzema odgovornosti, kratko malo jo je ucvrl, kot da se ni čisto nič zgodilo. Policiste je pričakala oškodovana voznica in pojasnila okoliščine nesreče ter možem v modrem dala podatke, policisti pa so se nato podali v lov za pobeglim voznikom. In so ga izsledili. Pijanega....