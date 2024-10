Prostitutkam nosil kondome

Še štirje od skupno desetih soobtoženih v zadevi izkoriščanja prostitucije v Vili Klara v ljubljanskem Trnovem so si s podpisom sporazuma o priznanju krivde s tožilcem Matejem Mavričem izpogajali nižje kazni. Z ljubljanskega okrožnega sodišča je včeraj s pravnomočno pogojno zaporno kaznijo 14 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let, stransko denarno kaznijo v višini 3500 evrov in odvzemom 1960 evrov protipremoženjske koristi že lahko odkorakal 21-letni Stefan Trajković.

Dijak srednje farmacevtske šole je kaznivo dejanje zlorabe prostitucije storil s tem, da je več kot desetim ženskam, ki so ponujale spolne storitve, zagotavljal varovanje, jih neposredno nadziral, pobiral denar, jih vozil na spremstva ter jim med drugim nosil kondome. Za svoje delo je na noč dobil po 70 evrov. Sodnik Srečko Škerbec mu je po izreku sodbe »toplo priporočal«, da ne izvršuje več novih kaznivih dejanj: »Izogibajte se slabi družbi.«

Tudi droga

Trajković je le kakšnih petnajst minut kasneje kot javnost spremljal tudi predobravnavni narok za Edina Sakića, Draženko Mačak in Sulja Ćeretija. Vsi trije so podpisali sporazum s tožilstvom. »Krivi smo. Naredili smo, kar smo. Podpišem in gremo,« je sodniku dejal Ćereti. Škerbec jim bo sodbo izrekel v ponedeljek. Pričakovati je, da bo Mačakova dobila enotno zaporno kazen dveh let in petih mesecev, Sakić enotna tri leta in sedem mesecev zapora in Ćereti dve leti zapora. Vsem se bo v kazen vštel tudi hišni pripor, v katerem so še vedno.

Ćereti je edini od obtoženih, ki naj z izkoriščanjem deklet ne bi imel nič. S Sakićem in Mačakovo naj bi se zapletel v trgovino z drogo. Trojica je po prepričanju tožilstva skupaj zagrešila pet kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi. Prvenstveno naj bi dekleta izkoriščal 66-letni Grosupeljčan Mladen Bilić. Od septembra 2020 do hišnih preiskav 5. decembra lani je bil po prepričanju tožilstva »osrednja stična točka«, ki je povezovala več posameznikov. Skupaj z več različnimi skupinami soobtoženih naj bi v Vili Klara in na še eni lokaciji zavestno izkoriščal prostitucijo deklet. V prvi skupini naj bi bili Laura Teuta Kovče, Sashko Krstevski in Almin Rujović, v drugi Rok Kovačič in Elameri Kovačič Ljubijankić, v tretji pa Sakić, Mačakova in Trajković.

Bilić bi se moral o krivdi izreči v začetku tega tedna, a mu tega še ni bilo treba storiti, saj ob njem ni bilo njegovega zagovornika. Ta je sicer opravičil svoj izostanek. Edini, ki krivde doslej še niso priznali, so Teuta Kovčetova (vrhovni sodniki še niso odločili o zahtevi njenega zagovornika za prenos celotne zadeve na drugo pristojno sodišče v Sloveniji), Krstevski in Rujović.