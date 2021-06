Prometna nesreča na avtocesti, kombi zletel na bok (FOTO)

Prometna nesreča se je zgodila med priključkoma Šentrupert in Šempeter proti Mariboru. FOTO: Bralka Teja

Na štajerski avtocesti je bil zaradi prometne nesreče dlje časa zaprt vozni pas med priključkoma Šentrupert in Šempeter proti Mariboru. Zastoj je segal čez priključek Šentrupert, obvoz za osebna vozila pa je bil urejen po regionalni cesti med Vranskim in Šempetrom. Mimo se je peljala tudi bralka, ki nam je nam je poslala fotografije s kraja nesreče.Ob 17.51 pa se je po poročanju uprave za zaščito in reševanje na regionalni cesti Unec–Postojna prevrnilo terensko vozilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine in z tehničnim posegom odstranili osebi prstan. V nesreči sta se poškodovali dve osebi, ena lažje in ena težje. Prepeljali so ju v UKC Ljubljana.