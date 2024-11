Prišlo je do prometne nesreče, z 38-letnikom je hudo

Policisti so bili včeraj okoli 13.30 ure obveščeni o prometni nesreči na Koroški cesti v Mariboru, v kateri je bil udeležen 38-letni kolesar, ki je padel po vozišču in se pri tem hudo telesno poškodoval. Kolesarju je bila nudena zdravniška pomoč v UKC Maribor. Ogled prometne nesreče še ni zaključen, so sporočili s PU Maribor.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 207 klicev, od tega 107 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 14 kaznivih dejanj; 24 prometnih nesreč I. kategorije; prometna nesreča III. kategorije in 9 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 4 na javnem kraju in 5 v zasebnem prostoru.