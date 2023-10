Pripor za morilca dedka iz Logatca

Osumljenec kaznivega dejanja, za posledicami katerega je v četrtek v Logatcu umrl 88-letnik, je bil po zbranih obvestilih priveden k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Kot smo poročali, je 30-letnik z nožem v hiši svojih staršev na Martinj Hribu v Logatcu huje poškodoval svojega dedka Antona. Ta je kljub hitremu posredovanju medicinske ekipe na kraju samem umrl.

Poškodovana še ena oseba

V dogodku je bila z ostrim predmetom lažje poškodovana še ena oseba, storilec pa je po dejanju peš pobegnil, so dan po prijetju osumljenega vnuka sporočili s policije. Po grozljivem dejanju je namreč izginil v neznano, okoli petih popoldne pa so ubežnika s pomočjo občanov izsledili, prijeli in mu odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je zanj, kot omenjeno, po zaslišanju odredil pripor.

Kaj je gnalo 30-letnika, da se je tako kruto znesel nad dedkom, še ni znano.

Kot smo poročali, se osumljeni ni prvič znašel v nasprotju z zakonom, saj so mu v preteklosti že sodili zaradi poskusa dvojnega uboja, imel naj bi tudi hude duševne težave.