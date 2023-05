Pripeljal se je na električnem skiroju in ji sredi Ljubljane naredil tole

V ponedeljek se je na Zadobrovški cesti v Ljubljani okoli 10.30 zgodila drzna tatvina. V poročilu PU Ljubljana pišejo: »Po do sedaj znanih podatkih je neznani storilec na električnem skiroju pripeljal do oškodovanke, ki je na kolesu stala na križišču in ji iz košare odtujil torbico z vsebino ter odpeljal naprej v smeri Zaloga. Osumljenec je bil oblečen v črna oblačila.«

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.