Primer bo šel pred vrhovne sodnike

Ko je takrat 16-letnica iz Gozda pri Colu pred 11 leti med jahanjem padla s konja in se hudo poškodovala, si bržkone ni predstavljala, da bo ostala paraplegik zaradi okužbe hrbtenjače, ki jo je dobila med zdravljenjem v ljubljanskem kliničnem centru.

Od UKC Ljubljana in zavarovalnice, pri kateri ima UKC zavarovano odgovornost, je s tožbo zahtevala 563.584 evrov odškodnine in 3906 evrov mesečne rente, a jo je sodišče pravnomočno zavrnilo. Zdaj upa na vrhovno sodišče, ki je njen primer sprejelo v revizijo.

Pri padcu je dobila hude poškodbe glave in prve tri mesece, do novembra 2012, je bila hospitalizirana na kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo, nato je bila premeščena na klinični oddelek za nevrokirurgijo. Trdi, da bolnišnično osebje rane na hrbtu, ki je nastala zaradi preležanine, ni ustrezno zdravilo, kar je posledično povzročilo vnetje hrbtenjače.

Sodišče meni, da so preležanine v bolnišnici zdravili strokovno. FOTO: Voranc Vogel

Z magnetno resonanco so nato ugotovili, da ima gnojne kanale hrbtenjače. Dekletov oče je, zaslišan kot priča, povedal, da se je zaradi tega mesec in pol borila za življenje. »Ko se je zbudila, je bilo z njeno glavo vse v redu, s preostalim delom telesa pa ne. Zaradi premočnega odmerka antibiotikov so ji odpovedovali vsi organi, tretjina pljuč ji ne dela,« je leta 2017 razlagal na sodišču.

Odškodninska odgovornost

Kot povzema dekletova pooblaščenka, odvetnica Nina Cek, je odškodninska odgovornost UKC Ljubljana podana zaradi zdravljenja v nasprotju s standardom profesionalne skrbnosti.

A je novogoriško sodišče pritrdilo nasprotni strani in zavrnilo tožbeni zahtevek, ker ugotavlja, da je šlo za zaplet pri zdravljenju, in ne medicinsko napako. Preležanine so v bolnišnici strokovno zdravili, razširitev vnetja na hrbtenjači pa je zelo redek zaplet pri zdravljenju, je prepričano sodišče. Diagnoza, antibiotična terapija in zdravljenje so bili opravljeni skladno z medicinsko doktrino, zapoznela izvedba magnetne resonančne preiskave pa ni v vzročni zvezi z nastankom paraplegije, je še ugotovilo okrožno sodišče. Višje sodišče v Kopru se je strinjalo.

Pri padcu je utrpela poškodbo glave, nato je med zdravljenjem v bolnišnici dobila še okužbo hrbtenjače, ki ima za posledico trajno paraplegijo in slabšo gibljivost desne roke.

Pooblaščenka tožnice, odvetnica Cekova, je na vrhovno sodišče vložila predlog za dopustitev revizije in vrhovni sodniki so ji ugodili glede vprašanja imenovanja novega sodnega izvedenca in pomanjkljive obrazložitve sodbe. Kot meni odvetnica, je sodišče napačno in nepopolno ugotovilo dejansko stanje ter tožnici ni zagotovilo pravice do nepristranskega in poštenega sojenja ter enakega varstva pravic s tem, ko v spor ni pritegnilo novega izvedenca medicinske stroke.

»Večkrat smo konkretno opozarjali, da je izvedeniško mnenje o ravnanju zdravstvenega osebja iz UKC Ljubljana izdelala Komisija za fakultetna izvedenska mnenja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki so jo sestavljali izvedenci, ki so sicer zaposleni v UKC Maribor, pristransko ter da obstaja indic, da v obravnavani dokazni temi obstaja realno znanstveno tveganje za napako.«

Tožnica trdi tudi, da bi bilo potrebno MR hrbtenice opraviti prej in da bi to vplivalo na ukrepanje glede antibiotične terapije in nadaljnjega zdravljenja, kar bi preprečilo nastanek plegije. Bistvenega pomena po mnenju tožnice je dejstvo, da antibiotika v najbolj kritičnem obdobju ni prejemala.