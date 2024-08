Prijeli okoli 300 ilegalnih migrantov na območju Dolenjske

Policisti so med 14. 8. in 16. 8. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Jereslavec, Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas, Podgračeno) izsledili in prijeli 120 državljanov Sirije, 118 državljanov Afganistana, devet državljanov Turčije, devet državljanov Indije, osem državljanov Iraka, pet državljanov Mongolije, pet državljanov Palestine, po štiri državljane Pakistana, Egipta, Maroka in Nepala, tri državljane Šrilanke, tri državljane Gambije, dva državljana Rusije, državljana Senegala, državljana Sierra Leone in državljana Irana.

Na območju PP Črnomelj (Preloka, Vinica, Žuniči) so prijeli 20 državljanov Afganistana, 14 državljanov Maroka, šest državljanov Alžirije, štiri državljane Sirije, državljana Iraka in državljana Egipta. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.